Сотрудники МЧС Карелии организовали сбор мусора на берегу Ладоги

В Питкяранте сотрудники местных подразделений МЧС вместе с преподавателями и учащимися местной школы провели акцию «Чистый берег».

Сотрудники Питкярантского инспекторского участка ГИМС, пожарно-спасательной части № 55 вместе с учащимися и преподавателями средней школы № 2 города Питкяранта организовали и провели сбор мусора. Информация об этом мероприятии появилась в паблике МЧС Карелии.

Акция была проведена на берегу Питкярантского залива Ладожского озера, в районе улицы Ладожская.

Специалисты ГИМС поблагодарили присутствующих, объяснив важность проделанной работы, а также провели беседу по безопасному поведению на водоемах Карелии осенью.

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