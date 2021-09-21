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Сотрудники МЧС Карелии организовали сбор мусора на берегу Ладоги

Новости. Общество
15:50, 02 Октября 2021

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В Питкяранте сотрудники местных подразделений МЧС вместе с преподавателями и учащимися местной школы провели акцию «Чистый берег».

Сотрудники Питкярантского инспекторского участка ГИМС, пожарно-спасательной части № 55 вместе с учащимися и преподавателями средней школы № 2 города Питкяранта организовали и провели сбор мусора. Информация об этом мероприятии появилась в паблике МЧС Карелии.

Акция была проведена на берегу Питкярантского залива Ладожского озера, в районе улицы Ладожская.

Специалисты ГИМС поблагодарили присутствующих, объяснив важность проделанной работы, а также провели беседу по безопасному поведению на водоемах Карелии осенью.

Ранее на лыжной трассе «фонтаны» в Петрозаводске прошел второй субботник.

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