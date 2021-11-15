Сотрудники МЧС Карелии подарили больным детям новогоднее чудо (ФОТО)

Дед Мороз и Снегурочки от МЧС Карелии и клоуны благотворительного фонда имени Арины Тубис устроили праздник детям, которые лежат в Детской республиканской больницы.

Как сообщили в МЧС Карелии, накануне Нового года все ждут чудес, особенно дети.

«Но, к сожалению, бывает так, что некоторым приходится встречать Новый год в больнице. Чтобы хоть немного скрасить пребывание детей на лечении, пожарные на большой спецмашине вместе с клоунами благотворительного фонда Арины Тубис приехали и устроили праздник, с шуточными поздравлениями, танцами и, конечно, подарками», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Клоуны смешили маленьких пациентов больницы, а Дед Мороз и Снегурочка на пожарной автовышке поднялись до самого последнего этажа, чтобы поздравить каждого ребенка.

В конце праздника всех детей в больнице ждали подарки.