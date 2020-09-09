Сотрудники МЧС Карелии стали участниками туфля-челлендж (ВИДЕО)

МЧС Карелии присоединилось к популярному в Сети челленджа с переодеванием .

В паблике ведомства появилось видео с переодеванием сотрудницы министерства.

"Знаете ли вы, что у сотрудников МЧС помимо повседневной формы одежды, также имеется парадная форма. Личный состав министерства носит парадную форменную одежду в дни годовых праздников подразделений, при получении государственных наград, на официальных мероприятиях. Мы тоже приняли участие в #туфлячеллендж", - прокомментировали видео в паблике МЧС.

Ранее сотрудники наркоконтроля в Карелии запустили спортивный челлендж, чтобы начинать день с позитива.