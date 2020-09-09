Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Замминистра образования Карелии: "Я задыхаюсь, но надо потерпеть" 5
09.09.2020 15:32
Ефремов может избежать колонии, считает правозащитник 9
09.09.2020 21:30
"Все, что может делать больной коронавирусом в такой ситуации, – бороться с симптомами" 5
09.09.2020 12:27
Ливни и сильный ветер обрушатся на Карелию
09.09.2020 14:01
Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Петрозаводске: водителя вырезали из разбитой машины (ВИДЕО) 1
09.09.2020 12:33

Сотрудники МЧС Карелии стали участниками туфля-челлендж (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:35, 10 Сентября 2020
фото: Кадр из видео МЧС Карелии
Загрузка...

МЧС Карелии присоединилось к популярному в Сети челленджа с переодеванием .

В паблике ведомства появилось видео с переодеванием сотрудницы министерства.

"Знаете ли вы, что у сотрудников МЧС помимо повседневной формы одежды, также имеется парадная форма. Личный состав министерства носит парадную форменную одежду в дни годовых праздников подразделений, при получении государственных наград, на официальных мероприятиях. Мы тоже приняли участие в #туфлячеллендж", - прокомментировали видео в паблике МЧС.

Ранее сотрудники наркоконтроля в Карелии запустили спортивный челлендж, чтобы начинать день с позитива.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-09-10 11:43:10
Работать некогда - развлекаются. Девица в каком звании ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
03.09.2020, 13:42
Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)
04.09.2020, 10:43
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно"

Чтиво

09.09.2020 11:32
Личное мнение
Как я болела коронавирусом 2
Главный редактор "Столицы на Онего" Наталья Захарчук рассказала, как переболела COVID-19 и как ее лечили.
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 5
04.09.2020 10:43
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»