Сотрудники МЧС накормили бездомных животных из приюта в Петрозаводске (ФОТО)

Карельские спасатели помогли Первому Петрозаводскому общественному приюту.

Сегодня, 8 февраля, сотрудники МЧС привезли в Первый Петрозаводский общественный приют сухой и влажный корм, ветошь, газеты, медицинские перчатки и прочие необходимые принадлежности, а также с удовольствием пообщались с четвероногими друзьями. Об этом рассказали в ведомстве.

«Карельские приюты заполнены и нуждаются в постоянной финансовой и волонтерской помощи. Поэтому хотелось бы напомнить, что каждый из нас имеет возможность улучшить ситуацию и помочь: станьте волонтерами, помогите покупкой кормов и лекарств, возьмите домой кошку или собаку из приюта», — говорится в сообщении МЧС Карелии.

Узнать о том, как помочь обездоленным животным, можно в официальной группе в соцсети.