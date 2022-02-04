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Сотрудники МЧС накормили бездомных животных из приюта в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
15:49, 08 Февраля 2022
фото: © МЧС Карелии

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Карельские спасатели помогли Первому Петрозаводскому общественному приюту.

Сегодня, 8 февраля, сотрудники МЧС привезли в Первый Петрозаводский общественный приют сухой и влажный корм, ветошь, газеты, медицинские перчатки и прочие необходимые принадлежности, а также с удовольствием пообщались с четвероногими друзьями. Об этом рассказали в ведомстве.

«Карельские приюты заполнены и нуждаются в постоянной финансовой и волонтерской помощи. Поэтому хотелось бы напомнить, что каждый из нас имеет возможность улучшить ситуацию и помочь: станьте волонтерами, помогите покупкой кормов и лекарств, возьмите домой кошку или собаку из приюта», — говорится в сообщении МЧС Карелии.

Узнать о том, как помочь обездоленным животным, можно в официальной группе в соцсети.

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Комментарии

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Мотя
2022-02-08 16:04:19
Вот это молодцы , приятно читать про хороших людей и их поступках :)
Гость
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