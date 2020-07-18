Сотрудники МЧС прошлись по пляжам Петрозаводска, где запрещено купаться, и раздали отдыхающим памятки о безопасности

МЧС с общественниками провели плановое обследование состояния мест отдыха населения у водоемов, которые расположены на территории Петрозаводска.

Как сообщается на сайте МЧС Карелии, инспекторское отделение Петрозаводска Центра госинспекции по маломерным судам МЧС Карелии совместно с представителями Всероссийского общества спасания на водах провели плановое обследование состояния мест отдыха населения у водоемов, которые расположены на территории Петрозаводска.

Был обследован пляж "Пески", расположенный на Соломенском шоссе.

В ходе обследования проверены установленные знаки безопасности "Купаться запрещено" и "Оказание первой помощи пострадавшим на воде", проведены беседы с отдыхающими на тему соблюдения правил охраны жизни людей на водных объектах. Кроме фотофиксации состояния проверяемых объектов, инспекторы распространили памятки с правилами безопасного поведения на водоемах и способами помощи утопающим.

В МЧС апомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону - 01 (с сотовых телефонов – 010, 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного Управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.

Ранее депутаты отмечали, что в Петрозаводске нет ни одного специально оборудованного пляжа, что является острой проблемой для жителей в летние месяцы. Согласно исследованию Роспотребназдора вода в излюбленных местах отдыха не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям. В связи с этим данные пляжи признаны небезопасными и непригодными для купания.