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Сотрудники МЧС прошлись по пляжам Петрозаводска, где запрещено купаться, и раздали отдыхающим памятки о безопасности

Новости. Общество
11:43, 19 Июля 2020
фото: МЧС Карелии
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МЧС с общественниками провели плановое обследование состояния мест отдыха населения у водоемов, которые расположены на территории Петрозаводска.

Как сообщается на сайте МЧС Карелии, инспекторское отделение Петрозаводска Центра госинспекции по маломерным судам МЧС Карелии совместно с представителями Всероссийского общества спасания на водах провели плановое обследование состояния мест отдыха населения у водоемов, которые расположены на территории Петрозаводска.

Был обследован пляж "Пески", расположенный на Соломенском шоссе.

В ходе обследования проверены установленные знаки безопасности "Купаться запрещено" и "Оказание первой помощи пострадавшим на воде", проведены беседы с отдыхающими на тему соблюдения правил охраны жизни людей на водных объектах. Кроме фотофиксации состояния проверяемых объектов, инспекторы распространили памятки с правилами безопасного поведения на водоемах и способами помощи утопающим.

В МЧС апомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону - 01 (с сотовых телефонов – 010, 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного Управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.

Ранее депутаты отмечали, что в Петрозаводске нет ни одного специально оборудованного пляжа, что является острой проблемой для жителей в летние месяцы. Согласно исследованию Роспотребназдора вода в излюбленных местах отдыха не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям. В связи с этим данные пляжи признаны небезопасными и непригодными для купания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Елена
2020-07-19 14:06:35
Вместо раздачи бумажек может делом бы занялись?
Огромный штат разного уровня мчс-ников, всяких " надзором", а вода в водоёмах грязная, люди гибнут, трагедия в Сямозеро ничему не научила?
Гость
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