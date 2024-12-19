Сотрудники МЧС спасли девушку в многоэтажном доме Петрозаводска

В спасении участвовали три единицы спецтехники.
Сотрудники МЧС выехали на вызов на улицу Чистая в районе Древлянка. По информации телеграм-канала, девушка хотела свести счеты с жизнью, но ее успели спасти.
Горожанка проживает в съемной квартире. Спасателям пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть внутрь. Девушку отвезли в больницу. Ей оказана медицинская помощь.
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