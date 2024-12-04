Сотрудники МЧС спасли двоих рыбаков с перевернувшейся лодки в Онежском озере

Двоих искупавшихся в ледяной воде мужчин спасатели передали медикам.

Спасатели успели: двое рыбаков с перевернувшейся найдены, они живы. Об этом сообщил официальный телеграм-канал МЧС Карелии.



Сотрудники республиканского МЧС доставили рыбаков на берег. Мужчины живы, их передали бригаде скорой помощи.



Спасатели рассказали, как всё произошло. Так, двое мужчин вышли в Онежское озеро после закрытия навигации. В десяти километрах от берега лодка перевернулась и любители экстрима оказались в воде. Мужчины смогли забраться на перевернутое судно и вызвать спасателей.

Ранее мы писали, что на место происшествия в Прионежский район выехали специалисты МЧС Карелии, получившие в четверг, 5 декабря, в 13.44 сообщение о том, что в районе села Шелтозеро в Онежском озере перевернулась лодка с людьми.