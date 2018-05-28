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Новости. Общество
16:01, 28 Мая 2018

Сотрудники мэрии очистили Ключевую от незаконной рекламы

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В Петрозаводске состоялся очередной рейд по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, сообщили в администрации Петрозаводска.

Специалисты администрации столицы республики совместно с сотрудниками муниципального учреждения "ЦРСУ" произвели демонтаж незаконных рекламных конструкций на улице Гвардейской и шоссе Вознесенском.

Администрация Петрозаводского городского округа вновь напоминает всем, кто занимается размещением наружной рекламы, что установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения органа местного самоуправления не допускается и подлежит демонтажу.

Рейды по демонтажу рекламных конструкций, в том числе размещенных на фасадах зданий, ведутся постоянно и будут продолжены.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-05-28 16:15:07
Дворникам вменить уничтожать рекламу. Очень мало и плохо дворники работают ещё с советского времени. Пристроены блатники.
User
2018-05-28 16:18:43
кир, дворники и учителя нынче в мэрии уселись, потому и работать некому.
кир
2018-05-28 16:41:03
User, всё сложнее. Почему-то есть негласный договор общества с дворником. Сколько вы мне платите, так я и работаю. Своеволия быть не должно. Уволить нафиг и набрать новых, как в Грузии с ментами поступили. Там теперь менты работают и взятки не берут.
бармалей
2018-05-28 16:09:51
Вот он уровень специалистов нынешней администрации города - дворниками работать... только какие то дороговатые дворники - в рабочее время за муниципальную зарплату обьявления срывать, а не выполнять свои прямые обязанности....
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