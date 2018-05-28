Сотрудники мэрии очистили Ключевую от незаконной рекламы

В Петрозаводске состоялся очередной рейд по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, сообщили в администрации Петрозаводска.

Специалисты администрации столицы республики совместно с сотрудниками муниципального учреждения "ЦРСУ" произвели демонтаж незаконных рекламных конструкций на улице Гвардейской и шоссе Вознесенском.

Администрация Петрозаводского городского округа вновь напоминает всем, кто занимается размещением наружной рекламы, что установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения органа местного самоуправления не допускается и подлежит демонтажу.

Рейды по демонтажу рекламных конструкций, в том числе размещенных на фасадах зданий, ведутся постоянно и будут продолжены.