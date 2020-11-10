Сотрудники мэрии Петрозаводска не нашли людей без масок в маршрутках и троллейбусах

В ходе очередного рейда представители администрации карельской столицы не обнаружили нарушений в работе общественного транспорта, касающихся соблюдения мер предосторожности в период пандемии.

Специалисты администрации Петрозаводска проверили соблюдение противоэпидемиологических требований в общественном транспорте, передает пресс-центр мэрии.

Они проинспектировали 27 автобусов и троллейбусов, следующих через площадь Кирова. В транспорте проверялся масочный режим у пассажиров, водителей и кондукторов. В ходе рейда нарушений выявлено не было.

В мэрии заявляют, что контроль за противоэпидемиологическими мероприятиями в карельской столице усилен. Рейды проходят каждый день.

Ранее сообщалось, что экологи просят жителей Карелии отрывать веревочки в использованных масках.