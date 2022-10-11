Сотрудники мэрии Петрозаводска собрали лекарства участникам спецоперации

Сотрудники администрации Петрозаводска приобрели для участников спецоперации лекарства и другие препараты, собрали материал для тентов, сообщил глава города Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский сообщил, что на днях ему в личку написали представители казачества - Карельский фонд им.Александра Невского, которые решили собрать и отвезти помощь для добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции.

«Мы с сотрудниками администрации не смогли остаться в стороне – приобрели лекарства и другие препараты, собрали материал для тентов. Сегодня директор Карельского фонда им. Александра Невского, член Регионального штаба ОНФ в Карелии Владимир Бондарев отправил груз для участников именных подразделений «Ладога» и «Онего», - рассказал глава Петрозаводска.