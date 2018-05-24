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Новости. Общество
17:20, 24 Мая 2018

Сотрудники наркоконтроля в Карелии будут искать мак на дачах и в полях

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Оперативно-профилактические мероприятия "Мак" будут проводиться в Карелии, сообщили в администрации Петрозаводска.

Широкомасштабная операция направлена на предотвращение культивирования и распространения растений, содержащих наркотические вещества.

В периоды с 20 по 27 июля и с 17 по 23 сентября сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карелии совместно с представителями органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления проведут оперативно-профилактические мероприятия "Мак Карелия-2018". Его основные цели – обнаружение и ликвидация незаконных посевов наркосодержащих растений, выявление и привлечение к ответственности лиц, выращивающих их.

Помимо этого запланированы поиск очагов произрастания содержащих наркотические вещества растений в природе и их уничтожение, выявление и перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотиков, задержание лиц, виновных в их перевозке и распространении.

Полиция предупреждает, что в летний период владельцам дач и пригородных домов стоит внимательно относиться к появлению незнакомцев, которых интересуют цветущие растения декоративного мака. Следует учитывать, что потребители наркотиков - а речь идет именно о них - зачастую промышляют кражами, способны на иные правонарушения и преступления.

Специалисты напоминают, что за сбор, переработку и хранение наркосодержащих растений мака и конопли и их культивирование предусмотрена как административная (крупные штрафы), так и уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Обращаемся к жителям Петрозаводска с просьбой сообщать об известных фактах выращивания наркосодержащих растений, производства, доставки, хранения и сбыта наркотиков по телефону 02 (с мобильного – 102), или экстренному номеру службы спасения 112.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-05-24 17:30:32
Закона смертельного нет. А это всё семечки. Лишь бы чем заняться. Стоило отстрелять пару десятков отъявленных мерзавцев и всё прекратилось бы само собой.
Гость
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