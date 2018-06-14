Сотрудники Национального музея Карелии назвали предсказание улитки непатриотичным

Правильный ли выбор сделал домашний питомец – узнаем через несколько часов.

В преддверии открытия выставки, посвященной карельскому футболу, в Национальном музее был сделан прогноз на первый матч Чемпионата мира-2018. Улитка Ялка предсказала исход матча Россия – Саудовская Аравия не в пользу нашей сборной.

Ялку принесли в Большой зал музея и поместили на миниатюрное футбольное поле, на котором поставили флажки обеих сборных. Пока шел рассказ об открывающейся выставке, после некоторых раздумий, моллюск отправился в сторону флага Саудовской Аравии. Сбудется ли прогноз Ялки – станет известно очень скоро. Сотрудники музея были опечалены таким исходом. В случае, если прогноз не сбудется, они пообещали отказаться от услуг Ялки.

Идея завести своего предсказателя родилась в информационном отделе музея и была поддержана директором Михаилом Гольденбергом. Ялка – домашний питомец одного из сотрудников, и, по задумке, должна была предсказывать исход всех матчей с участием сборной России, а также матчи плей-офф.