Сотрудники Перинатального центра сняли видео ко Дню недоношенных детей

Сегодня в мире отмечают День недоношенных детей. Ежегодно на планете около 15 миллионов младенцев рождаются раньше положенного срока.

Сегодня в Республиканском перинатальном центре прошел праздник для родителей недоношенных малышей. Он призван привлечь внимание общественности к проблемам преждевременных родов и повысить осведомленность о нуждах семей с детьми, родившимися раньше срока.

— Они приходят в мир раньше срока, маленькие и хрупкие, словно весенние цветы, раскрывшиеся под первым лучиком солнца. Недоношенные дети — это особенное чудо, которое требует любви, заботы и терпения. Их первые дни наполнены борьбой за жизнь, но каждый вдох, каждое движение приближают их к победе над болезнью и слабостью. Малыши учат нас ценить каждую секунду, ведь их появление напоминает нам о ценности каждого мгновения. Они дарят надежду родителям, врачам и всем окружающим, показывая, насколько сильна человеческая воля и стремление жить, — написали в паблике Центра сотрудники.

Они сняли трогательное видео, посвященное малышам, рожденным раньше срока. Оно размещено с разрешения мам.

Добавим, что ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными, то есть это каждый 10-й ребёнок. Более одного миллиона из этих детей умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различных видов заболеваний.

В Карелии в прошлом году на свет появилось около трехсот недоношенных детей. Из них 14 имели экстремально низкую массу тела, то есть весили меньше 1000 гр. В Республиканском перинатальном центре умеют выхаживать таких крошечных деток. Недоношенные дети требуют особого внимания и ухода, их называют «белыми лепестками» из-за их хрупкости и нежности.

