Карельские оперативники задержали 19-летнего курьера мошенников, обокравшего петербургских пенсионеров

Петрозаводские полицейские пресекли преступную деятельность уроженца Алтайского края, похитившего порядка 40 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска задержали 19-летнего уроженца Алтайского края, обокравшего 11 пенсионеров из Санкт-Петербурга, сообщили в МВД Карелии.
— По признанию гражданина, в Северной столице он оказался для незаконной подработки. В социальной сети юноша устроился «на должность» курьера наличных денежных средств. Он должен был забирать посылки с деньгами у пожилых людей и передавать их далее, куда укажут «работодатели», — рассказали в ведомстве.
За время пребывания в городе на Неве молодой человек успел «заработать» 40 тысяч рублей, обманов забрав их у местных жителей. Однако Фортуна недолго была на стороне предприимчивого сибиряка — такси с похищенными финансами, отправленное им в Петрозаводск, перехватили карельские оперативники.
В настоящее время устанавливается точный ущерб, нанесённый фигурантом и его дистанционными подельниками.