Сотрудники «ПКС – Водоканал» приняли участие в заседании Бассейновых советов

Технический директор АО «ПКС – Водоканал» выступил с докладом на заседании Бассейновых советов. Он рассказал о важности инвестиций в модернизацию очистных сооружений.

Виталий Остапчук выступил с докладом о необходимости системного инвестирования в модернизацию очистных сооружений для повышения экологической безопасности на заседании Бассейновых советов Балтийского и Баренцево-Беломорского бассейновых округов, Окского и Днепровского бассейновых округов, Двинско-Печорского бассейнового округа

В своем выступлении он подчеркнул, что реконструкция очистных сооружений требует значительных вложений и может быть реализована только при условии привлечения дополнительных источников финансирования за счет господдержки.

— С 2017 по 2025 годы инвестиции «ПКС — Водоканал» составили около 420 млн рублей при потребности свыше 1 млрд рублей. Эти средства были направлены на обновление систем очистки сточных вод и снижение негативного воздействия на окружающую среду, — рассказали коммунальщики.

Особое внимание в докладе было уделено не только основному процессу очистки воды, но и сопутствующим технологическим этапам, в частности образованию и утилизации осадков сточных вод. Именно эта проблема на многих территориях становится одной из ключевых экологических угроз.

«ПКС — Водоканал» уже внедряет решения в рамках задач Бассейновых советов и в русле посыла Президента России по развитию экономики замкнутого цикла. Так, с 2018 года предприятие применяет метод компостирования, позволяющий перерабатывать ежегодно около 30 тыс. м³ осадка в почвогрунт, который может использоваться для рекультивации земель и других целей.

Доклад вызвал поддержку и живой интерес у участников заседания: обсуждались перспективы расширения применения подобных технологий и необходимость разработки федеральных механизмов финансирования. В частности, Виталий Остапчук предложил бассейновым советам инициировать отдельную федеральную программу поддержки реконструкции объектов I категории, имеющих стратегическое значение для сохранения водных ресурсов.

Группа компаний «РКС — Петрозаводск» не только обеспечивает комфорт в домах жителей, но и последовательно снижает воздействие своей деятельности на окружающую среду. Мы рассчитываем, что совместные усилия государства, регионов и бизнеса позволят реализовать масштабные проекты модернизации, важные для будущего наших водных объектов и экологической безопасности страны.