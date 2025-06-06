Сотрудники полиции изъяли ружье у стрелка по автомобилям в поселке Карелии

Мужчине избрали меру пресечения.

Житель Карелии, устроивший стрельбу по автомобилям в поселке Пяозерский Лоухского района, хранил ружье незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Карелии.

Как рассказали в ведомстве, полицейские изъяли у мужчины гладкоствольное ружье. Подозреваемый хранил его, не имея разрешения.

Теперь мужчину привлекут к административной ответственности за нарушение правил приобретения, хранения и ношения оружия.

Напомним, инцидент произошел 7 июля. Мужчина сначала погнался с ружьем за односельчанкой, а потом открыл стрельбу по двум автомобилям, принадлежащим ей и ее мужу.

В ведомстве ответили, что после обращения в полицию пострадавшей суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определенных действий – общения с определенными лицами.