Сотрудники полиции поблагодарили жителя Петрозаводска за помощь в поимке подозреваемого

Горожанин сообщил о подозрительном мужчине в одном из районов карельской столицы.

В Петрозаводске полицейские поблагодарили местного жителя за помощь в задержании подозреваемого, сообщили в пресс-службе МВД Карелии 3 ноября.

В дежурную часть УМВД Петрозаводска обратился горожанин, который сообщил о подозрительном мужчине в одном из дворов Первомайского района. По словам звонившего, неизвестный передвигался на краденом велосипеде.

На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые оперативно задержали подозреваемого благодаря наводке бдительного петрозаводчанина.

Жителя карельской столицы, проявившего активную гражданскую позицию, пригласили на торжественное собрание, где подполковник полиции Михаил Беляков вручил ему благодарственное письмо.

Напомним, ранее мы писали о том, как житель Костомукши, чтобы помочь аферистам «поймать преступника», собрался взять кредит.