Сотрудники полиции проводят рейды у водоемов в Карелии

Родителей предупредили об ответственности за детей, которые купаются одни.

За этот летний сезон полицейские провели уже 32 рейда, цель которых профилактика происшествий и выявление безнадзорных детей на воде.

— Всего за летний период 2025 года сотрудниками органов внутренних дел выявлено 224 факта ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, — говорится в сообщении МВД Карелии.

В ведомстве напомнили, что в случае нахождения ребенка одного у водоема родители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Полиция Карелии просит родителей напомнить детям правила поведения на воде, контролировать места их пребывания, пресекать самостоятельный отдых на водоемах.

Напомним, 22 июля в Пряжинском районе утонула годовалая девочка. Ребенок остался без родительского присмотра.