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Сотрудники ППС Петрозаводска помогли раскрыть два грабежа в магазинах

Новости. Криминал
18:40, 02 Марта 2023
фото: © Михаил Почуев/ТАСС, архив

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Трое жителей столицы Карелии попытались вынести из магазинов алкоголь на глазах у персонала.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, сотрудники патрульно-постовой службы Петрозаводска участвовали в раскрытии трех грабежей.

Один из подозреваемых, 27-летний горожанин, открыто похитил из магазина виски. Полицейские быстро разыскали мужчину, который спрятался у приятеля. Свою вину он отрицать не стал.

Также же оперативно были задержаны еще двое петрозаводчан, один из них пронес мимо кассы бутылку водки, другой – две бутылки крепкого напитка.

Помощь полицейских понадобилась юному жителю города, у которого на улице похитили телефон. В тот же день сотрудники ППС нашли 18-летнего подозреваемого и забрали краденое.

Расследуется уголовное дело, рассказали в МВД Карелии. 

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