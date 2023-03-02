Сотрудники ППС Петрозаводска помогли раскрыть два грабежа в магазинах

Трое жителей столицы Карелии попытались вынести из магазинов алкоголь на глазах у персонала.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, сотрудники патрульно-постовой службы Петрозаводска участвовали в раскрытии трех грабежей.
Один из подозреваемых, 27-летний горожанин, открыто похитил из магазина виски. Полицейские быстро разыскали мужчину, который спрятался у приятеля. Свою вину он отрицать не стал.
Также же оперативно были задержаны еще двое петрозаводчан, один из них пронес мимо кассы бутылку водки, другой – две бутылки крепкого напитка.
Помощь полицейских понадобилась юному жителю города, у которого на улице похитили телефон. В тот же день сотрудники ППС нашли 18-летнего подозреваемого и забрали краденое.
Расследуется уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.
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