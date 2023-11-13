Сотрудники редакции газеты в Карелии оказались в ловушке из-за пожара

Спасатели эвакуировали тринадцать человек, в том числе троих детей, во время пожара в Беломорске.

Как сообщили в Отряде противопожарной службы Беломорского района, сегодня, 14 ноября, на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме по адресу: улица Воронина, 6.

Загорелся магазин на 1 этаже здания, но из-за сильного дыма опасность угрожали людям этажами выше. Пожарные сумели предотвратить распространение огня по вентиляции в помещения редакции газеты «Беломорская трибуна», инспекторского отделения ГИМС, центра образования, централизованной бухгалтерии.

В ходе тушения спасатели эвакуировали тринадцать человек, в том числе троих детей. Трое человек из-за отравления угарным газом были переданы сотрудникам скорой помощи.

Пожарные выразили благодарность инспекторам ГИМС за помощь в эвакуации людей.

В «Беломорской трибуне» описали ситуации. Рассказав, что из-за сильного дыма сотрудники редакции оказались в ловушке, пытавшись выбить окно.