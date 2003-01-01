Сотрудники Республиканской больницы им. В.А.Баранова вернули к жизни будущего коллегу

О спасении пациента со сложнейшей врожденной патологией сосудов рассказали в Республиканской больнице им. В.А.Баранова.

Будущий 20-летний врач был доставлен в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова коллегами со «скорой» в тяжелейшем состоянии: паралич левой половины тела, угроза жизни из-за обширного кровоизлияния в мозг. Причина — артерио-венозная мальформация (АВМ), сложнейшая врожденная патология сосудов, с которой он жил годами.

— Диагноз пациенту был поставлен еще в подростковом возрасте, в центральных клиниках Санкт-Петербурга был выполнен ряд вмешательств, но избавиться от патологии по разным причинам не удалось, — рассказали в больнице.

Медики подробно рассказали, как боролись за пациента. Быстро выполненные КТ и МРТ точно указали на проблему. А команда ОРИТ под руководством опытных анестезиологов стабилизировала состояние пациента, борясь с угрозой катастрофического роста внутричерепного давления, и подготовила его к первому, жизненно необходимому этапу. В нейрохирургическом отделении была экстренно удалена гематома. Это спасло жизнь молодого человеку и позволило выиграть время для следующего шага.

— На следующий день блестяще отработали специалисты по рентгенэндоваскулярной хирургии. Они выполнили ангиографию и провели ювелирную работу — введение специального препарата в сосуды АВМ, чтобы подготовить ее к финальному удалению. Второй нейрохирургический этап — кульминация. Здесь вновь на первый план вышли микрохирургические навыки нейрохирургов и безупречная работа операционных сестер. В ходе многочасовой сложнейшей операции АВМ была тотально удалена.

После нескольких дней медикаментозного сна в палате интенсивной терапии пациента мягко пробудили. Далее — кропотливый уход и наблюдение в стационаре силами врачей и младшего медицинского персонала. Уже через неделю, когда острые риски были позади, к работе подключились реабилитологи. Их усилия, а также невероятная воля самого пациента, дали потрясающий результат: от тотального паралича осталась лишь минимальная слабость, с которой активно работают. Он уже ходит сам, сообщили врачи.

Контрольные исследования подтвердили: патология устранена радикально. Риск повторного кровоизлияния, висевший над ним долгие годы, — больше не существует.

— При достаточном опыте в сосудистой нейрохирургии удалить АВМ можно эффективно и достаточно безопасно. Но кроме самой операции не менее важны и все остальные этапы — своевременная диагностика, правильное лечение в палате интенсивной терапии и стационарном отделении, а также интенсивная реабилитация. Когда все звенья в этой цепочке связаны правильно, и все специалисты действительно знают, что делают, это позволяет получить наилучшие результаты, — подчеркнул нейрохирург Юрий Кивелев.

По словам специалистов, хирургия АВМ по свой сложности превосходит практически все остальные нейрохирургические операции. В больнице назвали всех героев этой истории:

Лечащий врач пациента — Гончаров А.Ю.

• Первая операция — бригада: хирург Кивелев Ю.В, ассистент Гончаров А.Ю., анестезиолог Дятлова Ю.С., операционная медсестра Мяттонен А.В.

• Предоперационный эмболизация АВМ — врач рентгенхирург Белозеров Г.Н., анестезиолог Рымкевич П.Д.

• Вторая операция — хирург Кивелев Ю.В., ассистент Корзун А.С., анестезиолог Трифанов Н.А., операционная медсестра Мяттонен А.В.

• Заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1

Горбунов В.В., врачи реаниматологи, средний и младший мед.персонал ОАР№ 1

• Медсестры и младший мед.персонал нейрохирургического отделения

• Заведующая отделением реабилитации Демидова А.М., инструкторы-методисты по ЛФК Макаревич И.М., Павко К.В., Яшникова Я.Д., Ткачук А.А., Самец А.И., психолог Пунько Н.М.

Сейчас пациент уже готовится к выписке.