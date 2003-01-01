РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
Тема недели
Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?
25 декабря, 12:24 Статьи
Обществоведение
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00 Статьи
Новости

Умерла французская актриса Брижит Бардо

14:02

Сотрудники Республиканской больницы им. В.А.Баранова вернули к жизни будущего коллегу

13:32

Названа стоимость проката коньков на площади Кирова

13:02

«Большое горе»: о погибшем электромонтере Сергее Воронове скорбят в Питкяранте

12:14

Пожарные выезжали на ДТП в Кеми

11:32

До 120 «падающих звезд» в час: мощный звездопад ожидается в начале Нового года

11:01

На Фонтанах обустроили семейную зону с костровой чашей

10:31

Карельский опыт строительства ФАПов применяют в Ленобласти

10:01

Раздельный сбор отходов в Петрозаводске работает по новой схеме

09:31

В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

09:01

В Петрозаводске открылась первая лаборатория спортивной диагностики и спортивно-научный центр

08:40

В селе Деревянное горела хозяйственная постройка

08:20

Опубликовано полное новогоднее расписание троллейбусов

08:00

Мраморный лёд встретился жителю Карелии

00:10

В России разработан препарат для лечения болезни Паркинсона

23:01

Снег, метель и гололедица ожидают Карелию в воскресенье

22:32

Ученые доказали, что изучение нескольких языков замедляет старение мозга

22:01

Уроженец Петрозаводска, тренер по акробатике, погиб в ходе СВО

21:01

Эксперты рассказали, какие бюджетные подержанные автомобили пользуются наибольшим спросом в 2025 году

20:01

Учёные впервые полностью победили деменцию

19:01

Автоматическое продление водительских прав в России прекратится с 1 января 2026 года

18:01

В пожаре в жилом доме в Карелии погибла женщина

17:20

Появились подробности и фото смертельного ДТП в Сегежском районе Карелии

16:40

В Карелии на трансформаторной подстанции погиб электромонтёр

16:10

В отечественный прокат вышел мультипликационный фильм «Три богатыря и свет клином»

15:20

На трассе в Карелии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля

15:05

«Я как Путин — по всей Москве с мигалками мчал»: пострадавший от укуса клеща Сева вернулся в Петрозаводск

14:20

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке в центре Петрозаводска

13:20

В Петрозаводске 16-летняя школьница погибла, попав под электричку

12:20

Эксперты выяснили, какие новогодние вакансии пользуются спросом в Карелии

11:20

В России мошенники используют тему гонконгского гриппа для кражи данных и денег через «Госуслуги»

10:20

В России в 2025 году введено в эксплуатацию 15 тысяч километров дорог

09:20

Заслуженный отдых: кто может досрочно выйти на пенсию в 2026 году

08:21

Сегодня в Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

07:23

В Карелии утвержден график выплат пенсий и пособий на январь 2026 года

06:46

Жительнице Петрозаводска вернут украденные мошенниками 90 тысяч рублей

00:12
Сотрудники Республиканской больницы им. В.А.Баранова вернули к жизни будущего коллегу
Сегодня 13:32 Общество
Поделиться

О спасении пациента со сложнейшей врожденной патологией сосудов рассказали в Республиканской больнице им. В.А.Баранова.

фото: © Республиканская больница имени В.А.Баранова / VK

Будущий 20-летний врач был доставлен в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова коллегами со «скорой» в тяжелейшем состоянии: паралич левой половины тела, угроза жизни из-за обширного кровоизлияния в мозг. Причина — артерио-венозная мальформация (АВМ), сложнейшая врожденная патология сосудов, с которой он жил годами.

— Диагноз пациенту был поставлен еще в подростковом возрасте, в центральных клиниках Санкт-Петербурга был выполнен ряд вмешательств, но избавиться от патологии по разным причинам не удалось, — рассказали в больнице.

Медики подробно рассказали, как боролись за пациента. Быстро выполненные КТ и МРТ точно указали на проблему. А команда ОРИТ под руководством опытных анестезиологов стабилизировала состояние пациента, борясь с угрозой катастрофического роста внутричерепного давления, и подготовила его к первому, жизненно необходимому этапу. В нейрохирургическом отделении была экстренно удалена гематома. Это спасло жизнь молодого человеку и позволило выиграть время для следующего шага.

— На следующий день блестяще отработали специалисты по рентгенэндоваскулярной хирургии. Они выполнили ангиографию и провели ювелирную работу — введение специального препарата в сосуды АВМ, чтобы подготовить ее к финальному удалению. Второй нейрохирургический этап — кульминация. Здесь вновь на первый план вышли микрохирургические навыки нейрохирургов и безупречная работа операционных сестер. В ходе многочасовой сложнейшей операции АВМ была тотально удалена.

После нескольких дней медикаментозного сна в палате интенсивной терапии пациента мягко пробудили. Далее — кропотливый уход и наблюдение в стационаре силами врачей и младшего медицинского персонала. Уже через неделю, когда острые риски были позади, к работе подключились реабилитологи. Их усилия, а также невероятная воля самого пациента, дали потрясающий результат: от тотального паралича осталась лишь минимальная слабость, с которой активно работают. Он уже ходит сам, сообщили врачи.

Контрольные исследования подтвердили: патология устранена радикально. Риск повторного кровоизлияния, висевший над ним долгие годы, — больше не существует.

— При достаточном опыте в сосудистой нейрохирургии удалить АВМ можно эффективно и достаточно безопасно. Но кроме самой операции не менее важны и все остальные этапы — своевременная диагностика, правильное лечение в палате интенсивной терапии и стационарном отделении, а также интенсивная реабилитация. Когда все звенья в этой цепочке связаны правильно, и все специалисты действительно знают, что делают, это позволяет получить наилучшие результаты, — подчеркнул нейрохирург Юрий Кивелев.

По словам специалистов, хирургия АВМ по свой сложности превосходит практически все остальные нейрохирургические операции. В больнице назвали всех героев этой истории:

Лечащий врач пациента — Гончаров А.Ю.
• Первая операция — бригада: хирург Кивелев Ю.В, ассистент Гончаров А.Ю., анестезиолог Дятлова Ю.С., операционная медсестра Мяттонен А.В.
• Предоперационный эмболизация АВМ — врач рентгенхирург Белозеров Г.Н., анестезиолог Рымкевич П.Д.
• Вторая операция — хирург Кивелев Ю.В., ассистент Корзун А.С., анестезиолог Трифанов Н.А., операционная медсестра Мяттонен А.В.
• Заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1
Горбунов В.В., врачи реаниматологи, средний и младший мед.персонал ОАР№ 1
• Медсестры и младший мед.персонал нейрохирургического отделения
• Заведующая отделением реабилитации Демидова А.М., инструкторы-методисты по ЛФК Макаревич И.М., Павко К.В., Яшникова Я.Д., Ткачук А.А., Самец А.И., психолог Пунько Н.М.

Сейчас пациент уже готовится к выписке.

Обсудить (0) в ленту
РЕКЛАМА
Даже в отсутствие накопленных средств вы можете купить новую квартиру в любом жилом комплексе «Баренц Групп»
Квартиру в новостройке Петрозаводска можно успеть купить в ипотеку под 6%
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение