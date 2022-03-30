Сотрудники «РКС-Петрозаводск» передали гуманитарную помощь жителям Донбасса

Работники «РКС-Петрозаводск» приняли участие в акции #МЫВМЕСТЕ и передали в Штаб общественной поддержки «Единой России» гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской республик.

Предметы первой необходимости доставили в пункт приема по адресу ул. Фридриха Энгельса, 4. В Штабе сотрудников РКС встретила заместитель руководителя Общественной приемной партии «Единой России» Марина Гуменникова.

«Сегодня важно поддержать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, хотя бы немного сделать их пребывание комфортнее», — сказала Ольга Никитина, директор по экономике и финансам «РКС-Петрозаводск».

Жители всей Карелии собрали 50 тонн гуманитарной помощи, несколько раз груз уже отправляли в Донбасс и пункты временного проживания эвакуированных людей.

Виталий Остапчук, технический директор АО «ПКС-Водоканал» отметил: «Мы сочувствуем жителям Донбасса, понимаем всю серьезность ситуации. Наша ответственность — помочь тем, кто сейчас нуждается в поддержке».

Сотрудники АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети», ООО «КРЦ» и ООО «Энергокомфорт». Карелия» передали жителям Донецкой и Луганской народных республик крупы, консервы, чай, детское питание, постельное белье, полотенца, средства гигиены, одноразовую посуду и игрушки.

Кстати, сбор гуманитарной помощи продолжается. Вы еще успеете принять участие в акции! Подробности можно уточнить по телефону +7 (8142) 77-31-16.