Сотрудники «РКС-Петрозаводск» провели субботник в нескольких районах города

Вчера на улицах Петрозаводска вы могли встретить сотрудников АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети», ООО «КРЦ» и ООО «Энергокомфорт». Карелия» — больше 170 человек дружно убирали мусор и опавшую прошлогоднюю листву.

К субботнику присоединились сотрудники Администрации Петрозаводского городского округа, а также Глава города Владимир Любарский. «Это полезное для города мероприятие, и видеть такой коллектив — большое удовольствие, поэтому от имени Петрозаводска всем вам за сегодняшний труд большое спасибо!» — отметил Глава.

Преобразился сквер «Аквамарин», расположенный на наб. Варкауса у берега Онего, работники «РКС-Петрозаводск» также убрали мусор у зданий по адресу ул. Ленина, д. 11в, ул. Гоголя, д. 60 и ул. Свердлова, д. 18. В порядок приводят и другие территории, расположенные рядом с объектами АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети». Май группа компаний «РКС-Петрозаводск» встречает как полагается: не только умственным, но и физическим трудом! Совсем скоро с приходом тепла город начнет расцветать, и весне, чистым улицам смогут радоваться туристы и сами петрозаводчане.