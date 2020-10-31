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Сотрудники Росгвардии изъяли оружие у правонарушителей в Карелии

Новости. Общество
10:16, 01 Ноября 2020
фото: Управление Росгвардии Карелии
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С 22 по 30 октября сотрудники Росгвардии провели 113 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, и выявили нарушения.

Выявлено четыре правонарушения в сфере оборота оружия — административные протоколы составлены. У правонарушителей изъяли шесть единиц оружия.

Граждане добровольно сдали девять единиц огнестрельного оружия и семь штук боеприпасов.

Управлением Росгвардии по Республике Карелия продолжается проведение профилактической операции "Оружие", направленной на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

Центр лицензионно-разрешительной работы территориального управления напоминает гражданам, что приём заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и сфере частной охранной деятельности осуществляется исключительно в электронном виде через Единый портал государственных услуг с приложением скан-копий, фото-изображений всех требуемых документов, в том числе фотографий (без предоставления документов на бумажных носителях, включая фотографии).

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