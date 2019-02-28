Сотрудники Росгвардии Карелии задержали двух мужчин, напавших на женщину

В Сортавале группа задержания вневедомственной охраны задержала мужчин, отобравших сумку у женщины, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Так, 26 февраля в 18.37 дежурный наряд Сортавальского отдела вневедомственной охраны получил информацию о том, что двое неизвестных выхватили сумку у женщины.

Сотрудники приступили к отработке территории и на одной из улиц неподалёку от места преступления заметили мужчин, по приметам соответствующих ориентировке. Они были задержаны и доставлены к месту происшествия, где следственно-оперативная группа полиции уже работала с потерпевшей.

Женщина узнала злоумышленников в лицо. Установлено, что подозреваемые являются жителями Лахденпохья. В настоящее время они проверяются на причастность к другим криминальным происшествиям.

Возбуждено уголовное дело.