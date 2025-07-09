Сотрудники Росгвардии отговорили от самоубийства отчаявшуюся жительницу Беломорска

Горожанка находилась в крайне тяжёлом эмоциональном состоянии.

Сотрудники Росгвардии спасли жизнь беломорчанке, которая планировала спрыгнуть с моста. Об этом сообщили в Управлении ведомства по Республике Карелии.

— Правоохранители, патрулируя улицы города, заметили женщину, которая пыталась совершить попытку суицида — гражданка, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии, перелезла через перила моста и выказывала намерение спрыгнуть вниз, — рассказали там.

После общения со стражами порядка отчаявшаяся дама вернулась на безопасное от обрыва расстояние. Сейчас она находится под присмотром медиков.

Ранее мы писали про жителя Петрозаводска, совершившего попытку суицида прямо у себя дома.