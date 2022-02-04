Сотрудники Росгвардии задержали ночью мужчину, объедавшегося мороженым в закрытом магазине

В торговом центре Петрозаводска ночью задержали 41-летнего любителя мороженого, сообщил в управлении Росгвардии Карелии.

Ночью 8 февраля была нажата тревожная кнопка в одном из торговых центров Петрозаводска. К прибывшим на место вызова сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии обратились представители охранной организации и пояснили, что по камерам видеонаблюдения обнаружили проникновение на объект.

Неизвестный гражданин вошел в торговый центр через дверь, закрытую на магнитный замок. После он подошел к торговому павильону, взял вафельные рожки, руками положил в них мороженое и начал есть. Нарушителя задержали.

При установлении личности и деталей произошедшего 41-летний гражданин начал неадекватно себя вести: размахивал руками, нецензурно выражался в адрес сотрудников Росгвардии. Мужчину передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.