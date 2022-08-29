Сотрудники Segezha Group получили ведомственные знаки отличия накануне Дня работников леса

Segezha Group отмечает День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности во всех регионах присутствия.

Накануне праздника за профессиональные заслуги более 900 работников 23 активов компании получат ведомственные, отраслевые и корпоративные награды. Грамоты и благодарности вручались от имени губернаторов, глав республик, министров лесного хозяйства и генеральных директоров предприятий.

Звание «Почетный работник лесной промышленности» приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации присвоено трем сотрудникам холдинга. Высшим ведомственным знаком отличия награждены: директор Вятского фанерного комбината Константин Вихарев, заместитель гендиректора Новоенисейского ЛХК Андрей Сошников и директор по интенсификации использования, охране, защите и воспроизводству лесов Управления по реализации госпрограмм, устойчивому развитию и лесной политике Олег Токарев.

Почетной грамотой Минпромторга России награждены 36 сотрудников Segezha Group. Среди них — вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Segezha Group Владимир Виноградов, вице-президент по правовым вопросам и корпоративному управлению Салават Мирсаев, гендиректор Сегежского ЦБК Петр Поделенюк и главный технолог Онежского ЛДК Наталья Степанюк. Почетной грамотой Федерального агентства лесного хозяйства отмечены пять представителей компании, ещё пяти — объявлена Благодарность Рослесхоза. Корпоративными наградами Segezha Group и благодарностью президента группы компаний Михаила Шамолина награждены работники всех активов и управляющей компании в Москве.

«Сегодня на работе профессиональный праздник отмечают более 20 тысяч сотрудников нашего холдинга. Наградами отмечены те коллеги, которые добились по своим направлениям конкретных и важных для компании результатов, те, кто не просто профессионально выполняет поставленные задачи, а умеет думать стратегически и решать проблемы, с которыми холдинг столкнется завтра. У нас на уровне стратегии разработаны ключевые показатели эффективности, идет системное обучение и развитие персонала. Мы создаём новые рабочие места, усиливаем социальную поддержку в регионах, повышаем качество жизни и гарантируем достойную оплату труда. Люди — это наш фундамент в условиях новой экономической ситуации и усиления конкуренции. Поздравляю с праздником всех, кто любит и знает лес, кто выбрал лесную промышленность делом своей жизни», — говорит вице-президент по управлению персоналом Оксана Тихонова.

Торжественные мероприятия состоялись в трудовых коллективах всех предприятий холдинга. Так, в Карелии Сегежский ЦБК подготовил праздничную программу для сотрудников комбината и жителей Сегежи. 30 работников и ветеранов предприятия были удостоены права пополнить Доску почета предприятия. Благодарностью президента награждены 30 работников Сегежского ЦБК, ООО «Сегежская упаковка» и филиала СЦБК по лесным ресурсам. Сегежане тоже получили награды Рослесхоза и Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия. 17 сентября на главной площади города бумажников выступят музыкальные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Вечером состоится праздничный фейерверк.

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности ежегодно отмечают с 1966 года в третье воскресенье сентября. Это профессиональный праздник всех, кто занимается лесозаготовкой, лесопереработкой, защитой, охраной или восстановлением лесов.