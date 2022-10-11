Сотрудники Segezha Group успешно сдали экзамены в профильный вуз

Segezha Group проводит системное повышение квалификации на своих предприятиях.

Сотрудники Сегежского ЦБК успешно сдали экзамены и зачислены в Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Четверо сотрудников пройдут обучение по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств» и двое по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника».

Учебная программа разработана СПбГУПТД специально для производственников с ускоренным сроком обучения. За 3,5 года студенты сдадут семь сессий. Образовательный процесс пройдет в Сегеже на базе Северного колледжа. Профессорско-преподавательский состав из санкт-петербургского вуза будет приезжать на сессии в город бумажников.

Стоимость обучения составит 27800 за семестр. Сотрудникам, включенным в кадровый резерв Сегежского ЦБК, стоимость обучения будет компенсироваться в зависимости от успеваемости и важности направления. В настоящий момент в СПбГУПТД учатся 27 работников комбината. Университет является ведущим вузом в Северо-Западном федеральном округе, реализующим направления подготовки в целлюлозно-бумажной промышленности.

«Для нас повышение квалификации персонала один из приоритетных инструментов развития предприятия. Кадровый потенциал — люди с их знаниями и профессионализмом, это основа успеха любой компании. Все программы, создаваемые на Сегежском ЦБК по профессиональному развитию, представляют собой процесс подготовки персонала к выполнению новых функций, занятию новых должностей и решению новых производственных задач. Мы понимаем, даже специалистам самого высокого уровня время от времени требуется повышать свою квалификацию и узнавать что-то новое», отмечает Игорь Кичко, директор по управлению персоналом Сегежского ЦБК.

Для обеспечения эффективного профессионального развития сотрудников, Segezha Group выстраивает эффективную систему повышения квалификации, которая соответствует современным реалиям. На Сегежском ЦБК разрабатываются всевозможные формы повышения квалификации персонала. Это и обучение, организованное на рабочем месте, и учеба в профильных учебных заведениях. В повышение квалификации включают и обмен опытом, и дистанционное самообучение, и посещение мастер-классов, тренингов на комбинате.