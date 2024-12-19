Сотрудники СИЗО-1 Петрозаводска исполнили новогоднее желание 12-летнего Вани

Сотрудники Следственного изолятора № 1 Петрозаводска поучаствовали в «Ёлке желаний».

В преддверии Нового года сотрудники Следственного изолятора № 1 Петрозаводска присоединились к всероссийской акции «Ёлка желаний» и исполнили мечту 12-летнего Вани, мальчика с аутоиммунным заболеванием. Об этом сообщили в УФСИН России по Республике Карелия.

Как рассказали в группе Управления, акция «Ёлка желаний» дарит возможность исполнять желания детей, нуждающихся в особой поддержке. В этом году одним из участников стал Ваня из Петрозаводска. Несмотря на болезнь, требующую особого режима и постоянного контроля за здоровьем, Ваня ведет активную жизнь: хорошо учится в школе, общается с друзьями и играет в футбол.

По словам мамы Ирины, Ваня — единственный ребенок в семье, очень любознательный, добрый, отзывчивый и скромный мальчик. Семья уже участвовала в акции в 2022 году и решила вновь обратиться за новогодним чудом в 2024-м. После недолгих раздумий Ваня попросил новую искусственную елку взамен старой, которой уже 16 лет. Мама поддержала эту идею и разместила письмо от имени сына на сайте «ёлкажеланий.рф».

Как уточняется, сотрудники СИЗО-1 выбрали именно желание Вани. Заместитель начальника СИЗО-1, подполковник внутренней службы Артем Распутин, от имени руководства и коллектива учреждения навестил мальчика и вручил ему новую зеленую елку.

Ваня поблагодарил сотрудников СИЗО-1, а затем вместе с родителями украсил полученную елочку.