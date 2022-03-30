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Сотрудники Следкома Карелии подарили шестилетнему беженцу из ДНР велосипед

Новости. Общество
14:41, 19 Апреля 2022
фото: © СК СУ РФ по РК

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В Костомукшу приехали 10 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в Следкоме республики.

Сотрудники Следкома в Костомукше продолжают оказывать помощь и поддержку семьям, прибывшим из ДНР и ЛНР.

Так, шестилетний Николай оказался в числе вынужденных переселенцев. Мальчик приехал из города Енакиево Донецкой народной республики. Шефство над ребенком и его родственниками взяли следователи следственного отдела по городу Костомукша. Они вручили мальчику в подарок велосипед.

— Очень надеемся, что наш подарок поможет Николаю быстрее адаптироваться к мирной жизни, забыть о тревоге и страхе, свободно играть на улице со сверстниками и кататься с ними на велосипеде, — считает руководитель следственного отдела по Костомукше Сергей Дундуков.

Николаю подарок пришелся по душе. Под присмотром сотрудников отдела он научился кататься на своем новом велосипеде.

Ранее сообщалось, 10 тонн гуманитарной помощи отправились из Карелии на Донбасс.

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