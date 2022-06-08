Сотрудники телефонной службы судебных приставов Карелии ждут звонков

В целях создания комфортных условий для получения жителями республики информации судебные приставы создали группу телефонного обслуживания, сообщили в УФССП Карелии.

Сотрудники телефонного обслуживания помогут жителям республики оперативно получить информацию и ответят на интересующие вопросы.

Группа телефонного обслуживания работает с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45, четверг с 12.00 до 12.45).

В настоящее время единый номер телефона: +7 (8142) 730 400.

Также судебные приставы предоставляют возможность самостоятельно воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства. «Через сервис можно не только проверить себя на наличие задолженности, но и при необходимости оплатить ее в режиме онлайн через платежные системы, а также найти контакты судебного пристава», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, жители Карелии имеют возможность получить данную информацию через портал Госуслуг.