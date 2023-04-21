Сотрудники УФСБ Карелии напомнили любителю украинских телеграм-каналов о статье за госизмену

Сотрудники органов госбезопасности заметили подозрительную активность жителя Петрозаводска в одном из телеграм-каналов спецслужб Украины.

Сотрудники УФСБ по Карелии объявили официальное предостережение жителю Петрозаводска «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей УК РФ о государственной измене».



Мужчина сейчас находится под следствием по уголовной статье о распространении наркотиков. Силовики задокументировали его переписку с чат-ботом одного из телеграм-каналов, где украинские спецслужбы рассказывают, как перейти на сторону ВСУ.



Во время опроса мужчина пояснил, что таким образом попытался скрыться от уголовного преследования, сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.