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Сотрудники УФСИН Карелии накормили бездомных собак

Новости. Общество
18:00, 10 Октября 2023
фото: © УФСИН Карелии / ВК

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Сотрудники исправительной колонии №7 посетили приют для собак «Верные друзья».

В рамках благотворительной акции сотрудники сегежской исправительной колонии № 7 приехали в приют для собак «Верные друзья» и передали его подопечным 25 килограммов комбикорма.

«Волонтеры организации показали гостям вольеры, в которых содержат четвероногих, рассказали о жизни приюта, правилах ухода за животными и напомнили о той ответственности, которую возлагают на себя люди, решившие завести домашних питомцев. В свою очередь, участники акции сообщили, что планируют и дальше помогать общественникам этой, а также других подобных организаций», — говорится в пресс-релизе пенитенциарной системы Карелии.

«На встрече мы обсудили, что приюту требуются рабочие руки, чтобы ремонтировать будки, чистить вольеры. Впереди зима, и необходимо будет убирать снег. Мы всегда готовы подсобить, выручить вас в непростой ситуации», — добавили сотрудники ИК-7.



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