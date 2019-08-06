Сотрудники УФСИН Карелии сдали 10 литров крови

Добровольцы из управления федеральной службы исполнения наказания Карелии приняли участие в донорской акции, сообщили в карельском ведомстве.

Во вторник, 6 августа, на базе отдела конвоирования был развернут мобильный пункт переливания крови. За минувший год это уже 4 донорская акция, в которой принимают участие сотрудники учреждений УФСИН Карелии.

Добровольно сдать кровь и ее компоненты пришли как сотрудники, ранее становившиеся донорами, так и новички.

Помочь в беде незнакомым людям на акцию пришли более 20 человек, сдавших в общей сложности порядка 10 литров крови. Все они не воспользовались своим правом на отдых после сдачи крови, а вернулись к выполнению своих служебных обязанностей.

Проведение таких акций стало уже традицией. Своим примером сотрудники УФСИН России по Республике Карелия призывают всех граждан не оставаться равнодушным к чужой беде.