Сотрудники УФСИН Карелии сдали кровь для нуждающихся

В следующий раз посетить станцию переливания крови сотрудники пенитенциарной системы Карелии планируют осенью.

Личный состав уголовно-исполнительной инспекции нашего региона стал донорами крови. На протяжении нескольких лет сотрудники республиканского УФСИН регулярно участвуют в таких мероприятиях, сообщили в ведомстве.



«Помочь тем, кто находится в беде, – очень важно. Как и всегда сотрудники республиканской станции переливания крови – настоящие профессионалы своего дела – объяснили все нюансы и поддержали. Вся процедура заняла не более двадцати минут, чувствуем себя отлично», - отметили сотрудники.



В следующий раз доноры из УФСИН сдадут кровь осенью.