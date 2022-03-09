Сотрудники УФСИН, полиции и мэрии Петрозаводска наведались к малолетним нарушителям

В Петрозаводске прошел рейд по проверке несовершеннолетних лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Сотрудники УФСИН по Карелии провели рейд по проверке несовершеннолетних лиц, состоящих на учете в учреждении. В мероприятии также приняли участие инспектор комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав отдела полиции и главный специалист управления по вопросам семьи и детства комитета социального развития администрации Петрозаводска. Об этом информирует УФСИН.

«Вместе они проверили подростков по месту жительства и условия их проживания, провели беседы с несовершеннолетними и их законными представителями, рассказали о необходимости получения образования и освоения профессиональных навыков, поинтересовались организацией полезного досуга детей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что регулярные рейды направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, контроль над исполнением родительских обязанностей в семьях, которые состоят на профилактическом учёте в органах и учреждениях системы профилактики.

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