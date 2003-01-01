Сотрудники УФСИН спасли заблудившегося в карельском лесу грибника

Сотрудники тюремной больницы в Медвежьегорске спасли заблудившегося грибника в ночь на 13 октября.

38-летний мужчина потерялся в лесу у поселка Пиндуши в Медвежьегорском районе и провел там более суток в непростых погодных условиях. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН.

Начальник отдела режима Республиканской больницы № 2 УФСИН Евгений Гладков первым узнал о пропаже человека.

— Ближе к 22:30 мне позвонила тёща, сообщив, что у её коллеги рано утром ушёл в лес и не вернулся домой 38-летний сын. Женщина была крайне взволнована: её близкий человек перестал отвечать на звонки, на улице уже стемнело, поднялся ветер, шёл сильный дождь, к вечеру температура понизилась, хоть и не была минусовой, но, с учётом неблагоприятных погодных условий, произойти могло всякое. По словам гражданки, поисково-спасательные службы из карельской столицы смогли бы приехать только в понедельник. А медлить было нельзя, — рассказал Гладков.Он немедленно организовал поисковую операцию. Кинологи Иван Сенев и Андрей Иванов с собакой по кличке Арчи отправились в лес и более двух часов исследовали незнакомую местность. Их усилия увенчались успехом — в 2:30 ночи грибник был найден живым.

— Я очень сильно промок, замёрз, связи не было, дозвониться я никуда не смог, из еды ничего с собой не взял. Я очень рад, что Вы меня нашли. Спасибо всем, кто участвовал в поисках, — сказал спасенный мужчина своим спасителям.Сотрудники УФСИН вывели грибника из леса и передали родственникам. Ведомство сейчас решает вопрос о поощрении участников успешной спасательной операции.

Напомним, ранее в Карелии полицейские-близнецы нашли заблудившихся грибников.