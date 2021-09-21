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Сотрудники УФСИН вычесали шерсть собакам в приюте для бездомных животных в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
11:20, 27 Сентября 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

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В свой выходной день сотрудники следственного изолятора №1 навестили подопечных Первого петрозаводского общественного приюта для животных, сообщили в ведомстве.

Представители УФСИН по Карелии отправились в приют оказали посильную помощь хвостатым, увидев на официальной страничке организации в социальных сетях пост о помощи. Они привезли крупы и корм для животных, а также вычесали шерсть и выгуляли собак.

«Представители приюта выразили искреннюю благодарность сотрудникам СИЗО-1 за оказанную помощь, милосердие и неравнодушие, кроме того гостям рассказали о жизни приюта, о правилах ухода за животными и о той ответственности, которую возлагают на себя люди, решившие завести домашних питомцев. Приюту постоянно требуются рабочие руки, помощь крупами, кормом, ветошью, кроме того, питомцам требуется забота, внимание и ласка», — говорится в сообщении УФСИН по Карелии.

Ранее сообщалось, представители УФСИН соорудили в Петрозаводске «гармоничный» забор вокруг СИЗО.

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