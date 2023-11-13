Сотрудников колоний и СИЗО учат решать проблемы с помощью рисования

Сотрудникам УФСИН Карелии рассказали о рисуночной методике «Шесть незаконченных изображений».

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН РФ, психолог Дарья Калинина провела занятие с сотрудниками уголовно-исполнительные инспекции.



Специалист рассказала о проективной рисуночной методике «Шесть незаконченных изображений», которая представляет собой тест, разработанный российским психологом А. И. Луньковым.



«Методика позволяет раскрыть личностные особенности и творческий потенциал человека, исследовать его эмоциональное состояние, узнать, как у него складываются отношения с окружающими людьми, и другие важные показатели», — заявила пресс-службе Калинина.



Психологи уголовно-исполнительной инспекции проводят подобные занятия постоянно, пытаясь помочь как со служебными, так и с личными проблемами.



