Сотрудников медцентра в соседнем с Карелии регионе задержали по делу о торговле младенцами

Директор и врач-акушер медцентра в Петербурге подозреваются в торговле детьми, которых отправляли в Китай.

Следователи задержали директора и врача-акушера одного из петербургских медцентров, который занимается вопросами искусственного оплодотворения. Именно здесь пару лет назад появился клиент из Китая, который заказал рождение двух детей, пишет «КП-Петербург».

«По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемые, оказывающие платные услуги, в нарушение действующего законодательства об использовании одиноким мужчиной вспомогательных репродуктивных технологий, заключили договор с гражданином иностранного государства», - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Петербургу.

Через донорское агентство были подобраны суррогатные мамы. В 2020 году они выносили и родили иностранцу мальчика и девочку. Биологический отец прилетел в Петербург и увез одного ребенка в Китай. А второго, который приболел, оставили в Петербурге с няней. Но впоследствии малыш умер. Смертью ребенка заинтересовалась полиция, а потом вскрылась и вся ситуация.

Сейчас 44-летняя директор и 37-летняя врач медцентра задержаны, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

Издание отметило, случаи гибели суррогатных детей не единичны. Так, рожденный от суррогатной матери для китайцев младенец умер у няни в Ленобласти.