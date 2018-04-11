Сотрудников мэрии Костомукши эвакуировали из-за пожара

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Сотрудники администрации Костомукшского городского округа были эвакуированы, так как в здании мэрии произошло возгорание.
В результате короткого замыкания в распределительном щите на первом этаже произошло возгорание, сообщает "64 параллель".
По предварительной версии, замыкание произошло, так как система электроснабжения здания устарела.
Задымление перешло на левое крыло мэрии, сработала пожарная сигнализация, сотрудники администрации, а также посетители были эвакуированы до приезда пожарных машин.
Очаг возгорания был ликвидирован собственными силами.
Электроснабжение здания отключено. Почти все служащие отправлены домой до восстановления работы электросети.
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