Спасателей Карелии поздравили с праздником самых отважных и решительных

фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН / VK

Сегодня, 27 декабря, в России отмечают День спасателя.

В паблике Госкомитета Карелии по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения поздравили сотрудников ГКУ Карельской поисково-спасательной службы с профессиональным праздником.

В России 27 декабря отмечается День спасателя.

«Вы рискуете жизнью ради других, и ваша служба бесценна. Желаем побольше спокойных будней, бодрости духа и семейного тепла!», — написали в группе.