Спасателей Карелии поздравили с праздником самых отважных и решительных

Сегодня, 27 декабря, в России отмечают День спасателя.
В паблике Госкомитета Карелии по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения поздравили сотрудников ГКУ Карельской поисково-спасательной службы с профессиональным праздником.
В России 27 декабря отмечается День спасателя.
«Вы рискуете жизнью ради других, и ваша служба бесценна. Желаем побольше спокойных будней, бодрости духа и семейного тепла!», — написали в группе.
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