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Сотрудников предприятий Карелии, где будут выявлены вспышки коронавируса, отстранят от работы

Новости. Общество
11:36, 10 Октября 2021
фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

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Непривитых от коронавируса сотрудников предприятий Карелии отстранят от работы, если в их организациях будут выявлены вспышки заболеваемости.

Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с пандемией заявила врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

По ее словам, в большинстве случаев очаги заболевания выявляют на предприятиях, где вакцинацию прошло недостаточное количество работников. В случае возникновения вспышек заболевания в таких организациях будут проводиться проверки, кто из работников не прошел вакцинацию.  Их отстранят от работы.

Ранее министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев предупредил руководителей организаций, которые оказывают различные виды услуг, что им надо готовиться к введению QR-кодов для посетителей. Если это произойдет, то их получат вакцинированные или переболевшие коронавирусом жители Карелии. В таком случае без QR-кодов вход в учреждения с массовым пребыванием людей будут запрещен.

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