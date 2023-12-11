Сотрудников СИЗО Петрозаводска познакомили с интеллектом белухи

Служащие регионального УФСИН ознакомились с проектом, посвященным одному из самых интеллектуально развитых животных.

В следственном изоляторе № 1 карельской столицы показали научно-популярный документальный фильм «Говорящие с белухами». Его представило русское географическое общество.



«Кинолента известного биолога и телеведущего Ивана Затевахина снята и выпущена в свет при поддержке организации, осуществляющей сбор и распространение достоверных географических сведений, и рассказывает об открытии, сделанном российскими учеными в области особенностей общения между этими высокоинтеллектуальными животными», — говорится в пресс-релизе УФСИН Карелии.







В СИЗО-1 отметили, что в дальнейшем кинокартины РГО покажут арестованным.