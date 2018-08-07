16:34, 07 Августа 2018
Сотрудница кредитной организации Карелии украла на работе более 800 тысяч рублей
По теме
Загрузка...
В Лахденпохском районе сотрудница микрокредитной организации обвиняется в хищении 858 тысяч рублей на предприятии, сообщает прокуратура Карелии.
По версии следствия, с июля по август 2017 года специалист по выдаче займов в микрокредитной организации составила от имени жителей Лахденпохского района 85 подложных договоров и расчетно-кассовых документов. На основании поддельных документов она получила из кассы 800 тысяч рублей.
Помимо этого, злоумышленница присвоила себе 58 тысяч рублей, принадлежащие данной микрокредитной организации.
Уголовное дело направлено в Лахденпохский районный суд для рассмотрения по существу.
По теме
Выбор читателей
31.07.2018, 11:58
04.08.2018, 10:27
31.07.2018, 21:30
05.08.2018, 08:40
01.08.2018, 14:56
01.08.2018, 13:03
Аналитика
Сегодня 13:09
Тема недели
Новость о консервации Надвоицкого алюминиевого завода "Русала" – градообразующего предприятия поселка Надвоицы - стала неожиданностью и прозвучала как гром среди ясного неба.
01.08.2018 14:56
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
Чтиво
03.08.2018 12:21
Без политики
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Медиа
06.08.2018 10:58
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии