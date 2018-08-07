Сотрудница кредитной организации Карелии украла на работе более 800 тысяч рублей

В Лахденпохском районе сотрудница микрокредитной организации обвиняется в хищении 858 тысяч рублей на предприятии, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, с июля по август 2017 года специалист по выдаче займов в микрокредитной организации составила от имени жителей Лахденпохского района 85 подложных договоров и расчетно-кассовых документов. На основании поддельных документов она получила из кассы 800 тысяч рублей.

Помимо этого, злоумышленница присвоила себе 58 тысяч рублей, принадлежащие данной микрокредитной организации.

Уголовное дело направлено в Лахденпохский районный суд для рассмотрения по существу.