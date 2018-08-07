Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
16:34, 07 Августа 2018

Сотрудница кредитной организации Карелии украла на работе более 800 тысяч рублей

По теме

В Петрозаводске задержали молодых людей, нашедших закладку с наркотиками
07.08.18 18:40
Из-за лесных пожаров в Карелии возбудили более 20 уголовных дел
07.08.18 16:05
В Карелии 37-летний мужчина совершил кражу, его подельником стал подросток
07.08.18 14:16
Все новости
Загрузка...

В Лахденпохском районе сотрудница микрокредитной организации обвиняется в хищении 858 тысяч рублей на предприятии, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, с июля по август 2017 года специалист по выдаче займов в микрокредитной организации составила от имени жителей Лахденпохского района 85 подложных договоров и расчетно-кассовых документов. На основании поддельных документов она получила из кассы 800 тысяч рублей.

Помимо этого, злоумышленница присвоила себе 58 тысяч рублей, принадлежащие данной микрокредитной организации.

Уголовное дело направлено в Лахденпохский районный суд для рассмотрения по существу. 

По теме

В Петрозаводске задержали молодых людей, нашедших закладку с наркотиками
07.08.18 18:40
Из-за лесных пожаров в Карелии возбудили более 20 уголовных дел
07.08.18 16:05
В Карелии 37-летний мужчина совершил кражу, его подельником стал подросток
07.08.18 14:16
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2018, 11:58
Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы
04.08.2018, 10:27
На Карелию надвигается непогода
31.07.2018, 21:30
ФОТО: В продаже появился купальник-недоразумение
05.08.2018, 08:40
ВИДЕО: Одну из улиц в центре Петрозаводска размыло после дождя
01.08.2018, 14:56
"Мы заставим работать по нашим правилам!"
01.08.2018, 13:03
К выходным погода в Карелии изменится

Аналитика

Сегодня 13:09
Тема недели
Алюминиевый кризис: Карелия может остаться без НАЗа 2
Новость о консервации Надвоицкого алюминиевого завода "Русала" – градообразующего предприятия поселка Надвоицы - стала неожиданностью и прозвучала как гром среди ясного неба.
"Мы заставим работать по нашим правилам!" 12
01.08.2018 14:56
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 6
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2018 12:21
Без политики
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
архив чтиво

Медиа

Как прошли рыцарские бои на набережной Петрозаводска
06.08.2018 10:58
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»