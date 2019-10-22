Сотрудница Музыкального театра Карелии погибла на пожаре

Стало известно, кто погиб в ночь на 20 октября на пожаре на станции Деревянка Прионежского района.

По информации "Столицы на Онего", жертвой ЧП в Деревянке стала художник-декоратор Музыкального театра Карелии. 26-летняя девушка, жительница Петрозаводска, поехала на выходные к маме. Женщина проживала в одной из квартир в одноэтажном деревянном доме на станции. В ночь с 19 на 20 октября в этом многоквартирном доме в Деревянке произошел пожар.

Как сообщали ранее, при тушении пожара в одной из квартир было обнаружено тело погибшей женщины. По данным Следкома Карелии, в больницу с ожогами различной степени тяжести были доставлены 4-летний ребенок и его 46-летняя бабушка. Как выясняла "Столица на Онего", 46-летняя пострадавшая – мама погибшей сотрудницы Музыкального театра.

Следком Карелии в настоящее время проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и причина смерти погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Причиной возгорания, по предварительным данным, является аварийный режим работы электропроводки бытовой техники. Следствием отрабатываются и иные версии.

Напомним, пожар в Деревянке, который тушили более 40 пожарных, уничтожил деревянный дом дотла. Погорельцы сегодня просят о помощи.