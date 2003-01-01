Сотрудница почты в Петрозаводске погасила кредит за счет денег из кассы

42-летняя сотрудница почты похитила деньги из кассы и потратила их на погашение кредита.

Петрозаводский суд начал рассматривать уголовное дело 42-летней сотрудницы почты. Ее обвиняют в присвоении денег в крупном размере с использованием своего служебного положения.

— По версии следствия, обвиняемая, занимая должность начальника почтового отделения, в период с января по февраль 2025 года, взяла из кассы отделения принадлежащие АО «Почта России» более 370 000 рублей. Деньги она потратила на собственные нужды, в частности, на погашение кредитов, — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Карелии.

В ходе предварительного расследования женщина частично возместила причиненный ущерб.

Первое судебное заседание пройдет 9 сентября.