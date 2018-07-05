Сотрудницу детсада в Карелии оштрафовали на 40 тыс. рублей

Прокуратура Олонецкого района выявила нарушения закона в сфере закупок в одном из детских садов.

Как выяснило ведомство, при проведении проверки установлены нарушения при исполнении контрактов на поставку оборудования для дошкольного образовательного учреждения.

Администрацией учреждения неоднократно были изменены существенные условия контрактов в части продления срока поставки товара.

По указанным фактам прокурор Олонецкого района направил в УФАС Карелии два постановления о возбуждении в отношении должностного лица административного дела.

По результатам их рассмотрения, сотрудницу, отвечающую за госзакупки, оштрафовали на 40 тыс. рублей.