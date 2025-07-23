Сотрудницы банка помогли жителям Петрозаводска уберечь деньги от мошенников

Бдительные работницы заподозрили, что клиенты берут кредиты по указке аферистов.

На прошлой неделе полиция Петрозаводска поблагодарила сотрудниц банков, которые помогли двум горожанам избежать крупных финансовых потерь. Об этом сообщили в МВД Карелии.

23-летняя девушка перевела мошенникам 200 тысяч рублей, поверив, что общается с сотрудником Центробанка. Когда аферисты попытались заставить ее взять кредит на 150 тысяч, работницы банка Ксения Фирсова и Наталья Алексеева распознали обман и предупредили клиентку.

58-летний мужчина тоже чуть не стал жертвой аферистов, которые убедили его взять кредит на 600 тысяч рублей. Сотрудницы Наталья Изотова и Анастасия Федорчук заметили подозрительное поведение клиента, искусственно затянули оформление кредита и вызвали полицию.

Заместитель начальника полиции Алексей Витковский вручил сотрудницам банков благодарственные письма и цветы. Он подчеркнул важность взаимодействия банков и полиции в борьбе с мошенничеством.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.