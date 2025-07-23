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Сотрудницы банка помогли жителям Петрозаводска уберечь деньги от мошенников

Новости. Происшествия
12:20, 31 Июля 2025

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Бдительные работницы заподозрили, что клиенты берут кредиты по указке аферистов.

На прошлой неделе полиция Петрозаводска поблагодарила сотрудниц банков, которые помогли двум горожанам избежать крупных финансовых потерь. Об этом сообщили в МВД Карелии.

23-летняя девушка перевела мошенникам 200 тысяч рублей, поверив, что общается с сотрудником Центробанка. Когда аферисты попытались заставить ее взять кредит на 150 тысяч, работницы банка Ксения Фирсова и Наталья Алексеева распознали обман и предупредили клиентку.

58-летний мужчина тоже чуть не стал жертвой аферистов, которые убедили его взять кредит на 600 тысяч рублей. Сотрудницы Наталья Изотова и Анастасия Федорчук заметили подозрительное поведение клиента, искусственно затянули оформление кредита и вызвали полицию.

Заместитель начальника полиции Алексей Витковский вручил сотрудницам банков благодарственные письма и цветы. Он подчеркнул важность взаимодействия банков и полиции в борьбе с мошенничеством.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. 

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